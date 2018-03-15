В сине-желтых тонах: В «ЛНР» выбрали свою «мини-мисс» (Фото). Новости

На конкурсе «Мини-мисс ЛНР – 2018», который проходил сегодня, 15 марта, в неподконтрольном Луганске, представительницы 12 городов и районов боролись за корону и титул самой красивой девочки, пишут интернет-ресурсы «ЛНР».

Юные красавицы предстали перед зрителями и членами жюри в разных образах и продемонстрировали им свои таланты.

Всего за время конкурса провели четыре тура: тематический выход, выход-авангард, творческие номера, выход в вечерних платьях.

«Сегодня на этой сцене загорелись 12 звездочек, на небосклоне нашей Луганской народной республики – красивых, талантливых, очаровательных. А кому это нужно? А нужно это прежде всего нам – взрослым. Они только в начале большого жизненного пути, это одна из ступенечек, которая даст им возможность подняться на самый верх, достичь своих целей, задач», – сказал «исполняющий обязанности министра образования и науки ЛНР» Сергей Цемкало.

По итогам четырех туров члены жюри определили победительниц. Первой вице-мисс конкурса стала луганчанка Алиса Шапкина, титул второй вице-мисс достался Дарье Дорофеевой из Стаханова. Корону и титул «Мини-мисс ЛНР – 2018» выиграла Нонна Медведева, которая представляла город Антрацит.

Всем девочкам-участницам конкурса присвоили индивидуальные титулы и наградили памятными призами от спонсоров конкурса.