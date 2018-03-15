В Донецке умер академик НАН Украины. Новости

Сегодня, 15 марта, в Донецке после продолжительной болезни умер академик Валентин Мамутов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает бывший секретарь горсовета Донецка Сергей Богачев.

«Сегодня в Донецке после продолжительной болезни умер Мамутов Валентин Карлович, почетный гражданин нашего города, академик НАН Украины, долгие годы возглавлявший институт экономико-правовых исследований НАН Украины. Он был принципиальным и требовательным к себе и к сотрудникам, его уважало все научное сообщество стран СНГ. Соболезнования родным и близким Валентина Карловича. Друзья и коллеги, ученики и единомышленники скорбят о нем и будут помнить всегда. Пусть земля ему будет пухом», – написал Сергей Богачев.

Валентин Мамутов родился 30 января 1928 года в Одессе. В 1949 года закончил Свердловский юридический институт. В этом же городе началась его профессиональная юридическая карьера, где он с 1950 по 1956 годы работал в должности государственного арбитра.

С 1956 года деятельность Мамутова связана с Донецком. Здесь он приобрел богатый практический опыт, работая начальником юридических отделов в Министерстве строительства предприятий угольной промышленности, Донецком совнархозе, Министерстве угольной промышленности УССР. Наряду с практической работой он успешно занимается научной деятельностью. Важными этапами этого периода явились защиты в 1956 году кандидатской, а в 1965 году - докторской диссертаций.

С 1966 года сфера деятельности Мамутова непосредственно связана с наукой: он назначается заместителем руководителя Донецкого отделения Института экономики АН УССР, а с 1969 г. – заместителем директора Института экономики промышленности АН УССР по научной работе. В 1972 году Мамутова избирают членом-корреспондентом АН УССР, в 1988 году – действительным членом Академии наук УССР.

В 1992 году академик Мамутов возглавил организованный им Институт экономико-правовых исследований НАН Украины.

Академик Мамутов – автор более 550 научных трудов, в том числе 20 монографий, 4 учебников для высших учебных заведений.

Он был награжден орденами «Князя Ярослава Мудрого V степени» и «Дружбы народов», медалью «За доблестный труд». Неоднократно награждался Почетными грамотами Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины. Ему присвоены звания заслуженного деятеля науки и техники Украины и Почетного гражданина города Донецка.