«Министр информации ДНР» определил проблему №1 для «республики». Новости

На запрос обеспечить ветеранов ВОВ Макеевки местными газетами – выделена подписка для 4-х человек, на просьбу об обеспечении прессой жителей поселка города – проведут благотворительный пробег. Как сообщается в «центральной» газете «Донецкая республика», такие решения в ходе личного приема жителей Макеевки принял «министр информации ДНР» Игорь Антипов.

«Как оказалось, более всего людей волнуют вопросы доступных средств информации для ветеранов Великой Отечественной войны, людей пожилого возраста и просто всех граждан льготных категорий», – констатируется в материале.

Далее приводятся примеры, как подчеркивается, «молниеносного ответа» на запросы обратившихся граждан. Формы реагирования «министра», конечно, удивляют.

Так, жительница квартала «Гвардейский» попросила обеспечить жителей ее дома печатными СМИ Макеевки бесплатно или по социальной цене. И на запрос всего дома тут же оформили до конца года подписку на газету «Макеевский рабочий ДНР» – для четырех (!) жителей.

«Не осталась без молниеносного ответа и просьба жительницы поселка Землянки… Женщина попросила помочь в оформлении социальной подписки на газеты ветеранам ВОВ», – так подает газета уровень оперативного реагирования «министра».

И с формулировкой – «на месте было принято решение» – приводится и само решение: как только позволят погодные условия, редакцией газеты «Макеевский рабочий ДНР» будет организован благотворительный пробег (!) среди жителей пос. Землянки. «Все собранные средства будут направлены на оформление подписки для ветеранов этого поселка, нуждающихся в бесплатной газете», – подчеркивается в сообщении.

Также в ходе личного приема Антипов ответил на вопрос острой нехватки детской литературы: «Детская литература – это проблема для республики № 1. Мы ведем переговоры с российскими детскими издательствами, но пока проблемой является цена».

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