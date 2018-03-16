В «ДНР» задержан экс-начальник отдела Донецкого управления милиции. Новости

В Донецке задержан экс-начальник отдела общественной безопасности городского управления милиции Андрей Логвиненко (на фото), которого в «ДНР» назвали «перебежчиком». Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Логвиненко проигнорировал «постановление совмина ДНР», отказался «нести службу» в «ДНР» и выехал в Мариуполь. «Я написал рапорт об увольнении, на отпуск, и отбыл туда (в Мариуполь – ред.), потому что здесь уже не было ни одного сотрудника аппарата, который мог бы принять решение и, тем более, завизировать мой рапорт», – рассказал он во время допроса в «ДНР».

Логвиненко сообщил, что в 2014 году из Донецка, кроме него, также выехали бывший замначальника городского управления милиции Артем Кисько, бывший начальник розыска Павел Свир и бывший замначальника городского управления милиции по кадровым вопросам Эдуард Лозинский.

По словам Логвиненко, Лозинский в 2014 году заставлял своих подчиненных выезжать в Мариуполь под угрозой увольнения по статье.

Также Логвиненко утверждает, что 60% переехавших на подконтрольную территорию правоохранителей уволились из органов.

Отметим, что в «МВД ДНР» назвали «предателем» экс-начальника отдела общественной безопасности городского управления милиции и сообщили, что «перебежчикам придется жалеть о поступке вдали от родного дома». Однако в пресс-службе не уточнили, какое именно наказание грозит Логвиненко.

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