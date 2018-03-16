В Краматорске начнется реконструкция роддома под перинатальный центр. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в этом году начнется ремонт в отделении роддома, здание планируют переоборудовать под перинатальный центр. Об этом рассказал городской голова Андрей Панков.

По его словам, помощь городу в выделении средств на переоснащение перинатального центра будут выделять из Государственного фонда регионального развития. «Мы выиграли участие, проект по внешнему восстановлению здания полностью, утеплению здания и внутренний ремонт. Мы разработали проект создания на базе нашего роддома перинатального центра. Мы этот проект передаем в область. Выделяются 100 млн грн и в этом году приступают они к работе», – говорит он.

«За год они не успеют сделать, по-моему, там 2-3 года будет идти реконструкция. Чтобы не останавливать деятельность роддома, она будет этапами проводиться. В течение 3-х лет на месте нашего роддома, который давно уже просит ремонта и обновления материально-технической базы, будет современный перинатальный центр», – рассказал мэр Краматорска.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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