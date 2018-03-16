Очередь не за «Фениксом»: Ситуация с транспортом в «ДНР» не улучшилась (Фото). Новости

В неподконтрольной Макеевке теперь нужно покупать «междугородние билеты» на 111, 121, 96 и другие маршруты на Донецк. При этом очереди в кассы не становятся меньше. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В одном из макеевских пабликов говорят о том, что проезд подорожал на 1 руб. (0,46 грн по местному курсу) – берут за кассовое обслуживание. Нужно отстоять в очереди на кассе около 40 минут, потом можно сесть только в тот автобус, на который куплен билет, то есть пропустить еще 1-2 автобуса. «На работу нужно выходить не за час до приезда, а за 1,5-2 часа, в 5 утра. А просыпаться придется в 4», – пишут макеевчане, и публикуют новые фотографии очередей.

Также в соцсетях отмечают, что для дончан изменений нет: стоимость проезда на 96-м маршруте с Щетинина – 10 руб. (4,6 грн), а вот из Макеевки до Щетинина – 11 руб. (5 грн), плюс огромная очередь в кассу.

Макеевчане продолжают писать гневные комментарии в адрес ответственных за нововведения:

Александр: «Ох, скоро заживем...»;

Максим: «Дебилизм. Эти люди из министерства доходов и сборов совсем уже умом тронулись».

Также пользователи напоминают о плохом техническом состоянии автобусов. «Штамповать билеты? Да! Прикрутить колеса? Нет, не слышали», – пишет Саня.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» – нововведения в области пассажирских перевозок.

Напомним, в «ДНР» перевозчики обосновали поднятие цен на проезд.

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