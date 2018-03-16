Шикарный проект: Мэр Краматорска рассказал о судьбе интерната №3. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) переоборудуют интернат №3 под военный лицей, решение уже окончательное. Об этом рассказал городской голова Андрей Панков.

«Работа интерната №3 не будет возобновлена. На базе интерната №3 мы создаем военный лицей. Всех детей, которые находились там, распределили по интернатам, по школам, в зависимости от потребностей или места их проживания», – говорит он.

«Весь педагогический состав, те, которые пожелали дальше работать, мы всем им гарантировали и обеспечили рабочие места в других школах», – продолжил Панков.

По его словам, на базе интерната №3 объединят два корпуса в один и построят для военного лицея спортивную базу. «Есть шикарный проект, я его видел, это очень красивое здание. Сейчас есть два корпуса – спальный и учебный. Они будут объединены в стиле украинского барокко в единый корпус с огромной территорией, спортивной базой. Если это воплотится в жизнь, это будет городу величайший подарок от облгосадминистрации», – рассказал мэр Краматорска.

Панков добавил, что вопрос создания военного лицея на базе интерната №3 курирует лично губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

Напомним, информация о закрытии учебного заведения появилась еще в 2016 году. Позже, на сайте горсовета Краматорска был опубликован Проект решения о закрытии школы-интерната №3.

В апреле 2017 года возмущенные родители «пикетировали» городской совет, протестуя против закрытияшколы-интерната №3, которая финансируется за счет городского бюджета.

С 18 мая 2017 года на сайте Единой системы местных электронных петиций стремительно набирала подписи петиция о сохранении школы-интерната № 3. Петиция собрала 310 голосов из 250 необходимых. 1 июня ответ от имени заместителя городского головы Светланы Никоненко появился на сайте. В ответе на петицию уточняется, что решение о закрытии учебных заведений принимается сессией депутатов Краматорского городского совета.

12 июля 2017 года на внеочередной сессии городского совета Краматорска, депутаты приняли решение о закрытии школы-интерната № 3. Однако, это решение было обжаловано, и суд приостановил деятельность ликвидационной комиссии.

В октябре 2017 года в Донецкой областной военно-гражданской администрации был готов эскизный проект будущего военного лицей, который должен разместиться в помещении школы-интерната №3 Краматорска.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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