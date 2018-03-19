Уволили тихо и незаконно: Экс-глава прифронтовой Красногоровки намерен восстановиться в должности. Новости

Назначенный президентом Украины Петром Порошенко и уволенный распоряжением главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским экс-глава прифронтовой Красногоровки (Донецкая обл.) Олег Ливанчук намерен восстановиться в должности и добиться справедливости в суде. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Я приехал в Киев с целью повстречаться с юристами. Я встретился. Есть перспектива. Я хочу восстановить свое честное имя. Я уволен, как я считаю, незаконно. Оснований для этого не было. Разговора со мной со стороны руководства не было. Все делалось тихо», – говорит он.

«8, 9, 10 – ответственный, дежурю на работе, а приказ мне был подписан 7-го числа. Меня никто не уведомил. Мне только по электронке отослали – "На, почитай, пожалуйста"», – сказал Ливанчук.

Комментарий по поводу законности увольнения экс-главы Красногоровки дал правозащитник Ростислав Кравец: «Если он считает, что его права нарушены, он должен на протяжении месяца подать в соответствующий иск. Это будет административный суд, так как тут субъекты властных полномочий. В административном суде уже будут решаться вопросы – было ли это назначение президентом, было ли это командировкой, вышел ли за границы предоставленных полномочий непосредственно человек, которого уволил глава местной администрации. На этот вопрос ответ может дать только суд».

Как сообщалось ранее, экс-руководителя прифронтовой Красногоровки Олега Ливанчука пытались заставить уволиться, самостоятельно написав рапорт. Конфликты с областными властями начались со скандала с буржуйками и продолжились более крупными проектами для города. Причиной для увольнения послужила жалоба на стихийные свалки и крыс в городе. Акт проверки комиссией Олег Ливанчук подписывать отказался, заявив, что он был сфальсифицирован.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: