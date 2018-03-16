Сводка из зоны АТО за 15 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям сил АТО неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.

На донецком направлении из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия НВФ обстреляли силы АТО у Водяного и Лебединского.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 3 раза нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 183 единицы. Обстрелы велись по районам 3-х населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены 2 жилых дома в селе Саханка Новоазовского района».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 1 раз обстреляли позиции ЛНР. Огонь по району поселка городского типа Славяносербск велся из автоматического станкового гранатомета АГС».