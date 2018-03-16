Первые выплаты пенсий военным пенсионерам начнутся в конце марта, – Рева. Новости

Первые выплаты пенсий военным пенсионерам начнутся в конце марта, сейчас идет процесс их перерасчета. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

«Мы разблокировали Постановление №704, которым повышены должностные оклады силовикам. Речь идет об армии и еще 10 ведомств. По МВД – там оклады и все остальное было утверждено ранее», – говорит он.

«Сейчас приказ министра обороны и руководителей регистрируется в Минюсте. Пенсионным фондом переданы списки военных пенсионеров, которым должны пересчитать пенсии. Дальше мы должны получить от силовых ведомств справки о новых размерах их должностных окладов, оклад за военное звание и выслугу лет. Пенсионный фонд делает перерасчет и начинает выплату», – продолжил Рева.

Министр социальной политики напомнил, когда начнутся выплаты военных пенсий. «Первые выплаты начнутся в конце марта этого года. Основные выплаты начнутся в апреле. При этом будут выплачиваться [пенсии] и за те месяцы, с 1 января, о которых было объявлено премьер-министром», – сказал он.

Как сообщалось ранее, перерасчет пенсий военнослужащим, согласно принятому постановлению о временном повышении пенсий, будет проходить в два этапа. На первом этапе, с 1 января 2018 года, такое повышение составит не менее 1,5 тыс. грн в месяц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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