Громады имеют и деньги, и полномочия для решения местных проблем, – Рева. Новости

Территориальные громады имеют и деньги, и полномочия для решения проблем на местном уровне, а также помощь и поддержку центральных органов власти, но не всегда используют предоставленные ресурсы. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

«Вместе с децентрализацией была проведена и финансовая децентрализация. На сегодняшний день на счетах наших территориальных громад находятся 40 млрд грн. финансовая децентрализация дала сегодня территориальным громадам возможность решать очень много вопросов местного значения, которые раньше они решать не могли», – говорит он.

«Сегодня территориальные громады, имея и поддержку правительства через Государственный фонд регионального развития, через Фонд энергоэффективности, много других программ, имея такой колоссальный ресурс, не всегда его используют полностью, если 40 млрд грн лежат только на счетах. Вдумайтесь в эту цифру», – сказал Рева.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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