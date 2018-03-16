В Украине проблемы с обеспечением средствами реабилитации людей с инвалидностью. Новости

В Украине программа обеспечения людей с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации, от реализации которой зависит качество жизни людей с инвалидностью, нуждается в модернизации, и этот процесс уже начат. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 марта, в ходе своего выступления в парламенте рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

«Особенно это ощутили молодые люди, которые были травмированы вследствие боевых действий на востоке страны, военнослужащие, волонтеры, мирные граждане. Результатом их реабилитации должно быть восстановление трудоспособности, учиться, заниматься спортом и быть активными в жизни», – говорит он

«Мы получаем многочисленные жалобы людей относительно качества изделий и услуг при обеспечении такими изделиями. Протезно-ортопедические изделия, кресла-коляски и другие средства реабилитации в Украине производят или поставляет 91 предприятие, 13 из которых являются государственными. Только 58 предприятий изготавливают протезы, и только 6 из них – узкофункциональные протезы, которые нужны пострадавшим участникам АТО», – продолжил Рева.

По его словам, количество таких предприятий в Украине по сравнению с другими странами очень незначительное для конкурентной среды в этой сфере. «В Германии предприятий, которые изготавливают протезы, около 500. Хотя человеку предоставлено право выбирать изделие, полной информации о перечне таких изделий и производителей не предоставляется», – сказал министр.

Рева отмечает, что, имея заявки в органах социальной защиты от лиц с инвалидностью, Минсоцполитики распределяет средства между всеми предприятиями-производителями средств реабилитации централизовано. «После финансирования предприятия поставляют изделия людям. Идет процесс освоения денег, а не оплаты изделия, которым обеспечен человек, или оказанной услуги. При этом почти полностью отсутствует контроль и сопровождение лица с инвалидностью со стороны местных органов социальной защиты по месту проживания», – говорит он.

Министр соцполитики считает, что для улучшения ситуации в сфере производства изделий для реабилитации людей с инвалидностью в Украине должна быть конкурентно способная среда. «Вопрос улучшения качества услуг лежит в классической конкуренции, в основе которой должен быть принцип – человек выбирает изделие лучшего качества. Лучшие финансовые показатели будут иметь при этой системе те предприятия, которые лучше удовлетворят людей», – заявил Рева.

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