В «ЛНР» рассказали, сколько стоит аренда жилья в Луганске. Новости

В неподконтрольном Луганске арендовать квартиру можно за оплату коммунальных услуг. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Почем щас сдают квартиры? Самый минимум и середнячок? Если есть опыт, делитесь», – написал автор поста.

Жители Луганска пишут, что самый минимум – это оплата коммунальных услуг, найти такой вариант сложно, но можно:

Мария: «Минимум – оплачивают только коммуналку… Друзья выехали, сдают своим родственникам за коммуналку. Другие сдают за 2 тыс. руб. (922 грн по местному курсу) + коммуналка»;

Ольга: «На "Востоке" или на Мирном можно за 2-2,5 тыс. руб. (922-1152 грн) + комуслуги нормальную найти. В центре от 2,5-3 (1152-1382 грн) до 5-7 тыс. (2304-3226 грн) + комуслуги»;

Алена: «Зависит от внутренностей квартиры и совести хозяина. У меня на "Востоке" 4 тыс. руб. (1843 грн) + коммуналка. Ремонт 2013 года. И вода, кстати, постоянно есть»;

Дмитрий: «1 тыс. от силы двушка +комуслуги»;

Игорь: «3-ха за 2 тыс. руб. (922 грн) + коммунальные»;

Наташа: «Двушка – 5 тыс. руб. (2304 грн), нормальная. С бытовой техникой и без ковров на стенах. Плюс агентство, плюс залог, плюс коммуналка».

Луганчане пишут, что цены соответствуют зарплатам:

Александр: «Норм цены! Скажите спасибо, что не по 25-30 тыс. руб. (11 521-13 825 грн)»;

Наташа: «Ха! И кто бы их снимал с з/п 5-7 тыс. руб. (2304-3226 грн)?».

Отметим, что на популярном сайте объявлений в интернете есть различные предложения. В частности, 2-комнатная квартира в р-не стадиона «Авангард» с дорогим ремонтом сдается за 8,5 тыс. руб. (3917 грн)/мес.+комуслуги+залог. При этом есть квартиры в худшем состоянии, но за более низкую цену. Таких предложений достаточно:

1-комн. возле спорткомплекса «Электрон» со всем необходимым для комфортной жизни – 2,5 тыс. руб. (1152 грн) + коммуналка;

1-комн. на кольце 50 лет Октября в жилом состоянии с мебелью и техникой – 1,2 тыс. руб./месяц (553 грн) + коммуналка;

1-комн. на ул. Советской (район Чапаева), с техникой и мебелью – 1,8 тыс. руб. (829 грн) + все коммунальные;

2-комн. на Шевченко, полностью меблирована, стиральная машина, 2 телевизора – 2,5 тыс. руб. (1152 грн) + коммуналка.

В большинстве объявлений указано, что, помимо арендной платы, требуется внести залог, плюс оплатить комиссию агентству недвижимости.

Напомним, в Луганске по-прежнему сложно продать квартиру, и цены на жилье не повышаются.

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