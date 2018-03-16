Символичный разрыв: Эксперт о программе экономического сотрудничества Украины с Россией. Новости

Экономическая зависимость от России существенно снизилась уже давно, Украина в ряде направлений переориентировалась на другие рынки, поэтому разрыв экономической программы – чисто символичный. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Это символичный разрыв. Более того, символичный разрыв я тоже ставлю под вопрос, почему это прямо сейчас возникло, а не несколько лет назад. Но каких-то серьезных экономических последствий этого разрыва я не вижу, потому что в том договоре описано гораздо меньше, чем в договоре о вступлении Украины в рамках СНГ в зону свободной торговли», – говорит он.

«Но не забывайте, что все это не решается в рамках одного договора. Украина и Россия являются членами ВТО. И мы, и Россия можем предъявлять друг другу требования в рамках ВТО, и в Женеве. В Женеве можно подавать иски друг на друга, и пытаться, например, украинской стороне активнее отстаивать свои интересы, если вдруг мы хотим продолжать экспортировать на территорию РФ», – сказал

По его мнению, проблема все же есть. «У нас есть переориентировка на другие рынки, но вопрос в том, какую продукцию мы продаем на другие рынки. До 2014 года 70-80% нашего экспорта высокотехнологичного – машиностроительного шло на территорию РФ. В деньгах – это 7-8 млрд. долл. По нынешним меркам речь идет примерно о 8% нашего ВВП», – рассказывает эксперт.

«Если гипотетически предположить, что можно было бы восстановить наш машиностроительный экспорт на территорию Российской Федерации, мы бы одномоментно могли бы получить к нашему росту 7-8%. Основной удар был нанесен ни по рынку зерна, ни по рынку металлургии, а по машиностроительной продукции», – продолжает Устенко.

Он отметил, что продукция украинского машиностроения с годами теряла конкурентную способность не только на рынках Российской Федерации. «Проблема была в том, что мы продолжали эксплуатировать старую цепочку, когда были вертикально интегрированные компании в СССР. Украинцы плыли по течению, продавали там свою продукцию, не особо думая, что надо модернизировать свои предприятия, выходить на другие рынки. Как минимум, пробовать выходить на рынки Латинской Америки», – считает экономист.

Он добавил, что риторика о выходе украинских производителей на рынке других стран мира за последние 10 лет не изменилась. «Это надо делать, но, когда мы говорим о диверсификации экспорта, мы не имеем ввиду рынки зерна и не имеем ввиду рынки металлургии, потому что это единый большой рынок. Цена на сельскохозяйственную продукцию устанавливается на Чикагской бирже, она едина для всех в мире, цена по нефти – тоже», – отмечает эксперт.

Как сообщалось ранее, сегодня, 16 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины планирует разорвать программу экономического развития с Россией, в связи со вступлением в силу закона №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской области», которым Россия признана страной-агрессором.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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