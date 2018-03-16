В 2018 году увеличено финансирование на реабилитацию людей с инвалидностью, – Рева. Новости

В Украине разработана новая программа обеспечения людей с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации, на которую в 2018 году увеличено финансирование. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 марта, в ходе своего выступления в парламенте рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

«Основным механизмом развития национального рынка протезно-ортопедических изделий и других средств реабилитации является обеспечение свободного выбора людям таких изделий. Как результат – равный доступ предприятий для получения заказа, а не так, как у нас сегодня – создается клуб для своих, куда чужие не могут зайти», – заявил он.

По его словам, в правительстве разработали «дорожную карту» по изменению системы обеспечения людей с инвалидностью средствами реабилитации. «Первое, с чего мы начали, это ликвидация очередей по обеспечению средствами реабилитации. В бюджете Украины на 2017 год были запланированы средства в сумме 977 млн 600 тыс. грн, что составило всего 60% от заявленной потребности и создавало почти годовую очередь на получение таких изделий», – продолжил Рева.

«Правительство нашло резерв финансирования и объем программы был увеличен на 652 млн грн за счет внутреннего перераспределения средств между программами Министерства социальной политики. Благодаря такому решению, в 2017 году впервые в полном объеме были обеспечены лица с инвалидностью техническими средствами реабилитации», – сказал он.

Министр соцполитики сообщил, что за прошлый год было выдано более 400 тыс. технических средств реабилитации. «Из них 13,8 тыс. колесных кресел, 73,4 тыс. протезно-ортопедических изделий и более 36,5 тыс. средств реабилитации. В 2018 году на реализацию программы предусмотрено на 150 млн грн больше, чем в бюджете 2017 года», – сказал Рева.

«Решение проблем с финансированием позволило нам разработать новую модель обеспечения людей с инвалидностью техничными средствами реабилитации, которая построена на принципе адресности и прозрачности», – добавил он.

Как сообщалось ранее, в Украине программа обеспечения людей с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации нуждается в модернизации, этот процесс был начат в 2016 году.

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