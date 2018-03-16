В Украине новый механизм обеспечения средствами реабилитации людей с инвалидностью. Новости

В Украине в 2018 году вступает в силу новый механизм обеспечения средствами реабилитации людей с инвалидностью. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 марта, в ходе своего выступления в парламенте рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

«Главным элементом внедрения программы является принцип – "деньги ходят за человеком". Это было основным направлением работы министерства на протяжении последних двух лет. Почти все программы социальной защиты были переведены на этот принцип», – сказал он.

С этого года люди с инвалидностью могут самостоятельно выбирать техническое изделие для реабилитации, которое оплатит орган социальной защиты на основе установленных финансовых стандартов.

Оказание услуг будет происходить на основании трехстороннего договора между лицом с инвалидностью, предприятием-изготовителем и органом социальной защиты. «На сегодняшний день таких договоров нет, индивидуальных. Есть общий договор, по которому каждый человек, каждое изделие, которое предоставляется такому человеку, теряются. Проконтролировать его качество, сроки выполнения – физически невозможно», – заявил Рева.

Сопровождение оказания услуг по обеспечению средствами реабилитации должны осуществлять органы социальной защиты.

«Для реализации выбора технического средства реабилитации Украинским научно-исследовательским институтом протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности, который находится в Харькове разработан электронный каталог технических и других средств реабилитации. Вы можете прямо сейчас зайти на сайт министерства [соцполитики], увидеть этот каталог и посмотреть, как он работает. Он доступен для каждого гражданина Украины», – сообщил Рева.

Как сообщалось ранее, в Украине программа обеспечения людей с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации нуждается в модернизации, этот процесс был начат в 2016 году. На 2018 год на эту программу увеличено финансирование.

Читайте также: