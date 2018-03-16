Реабилитация детей с инвалидностью: Новые правила и суммы социальной помощи. Новости

В Украине увеличили финансирование мероприятий по реабилитации детей с инвалидностью и изменили подход. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 марта, в ходе своего выступления в парламенте рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

«Еще одна программа, которая нуждается в модернизации – это реализация мероприятий по реабилитации детей с инвалидностью, которые утверждены Постановлением №572 Кабинета министров Украины еще 20 июня 2012 года», – говорит он.

«Граничная стоимость реабилитационных мероприятий не пересматривалась с 2012 года. Мы увеличиваем этот финансовый норматив для одного ребенка с инвалидностью II и III степени ограничения с 9 тыс. грн до 17 тыс. грн и 25 тыс. грн соответственно. Для детей-сирот и детей с инвалидностью, лишенных родительских прав, граничная стоимость услуг увеличивается на 50%», – рассказал Рева.

По его словам, это позволит родителям или опекунам детей с инвалидностью самостоятельно выбирать мероприятия по реабилитации.

«Сегодня органы социальной защиты практически навязывают то реабилитационное учреждение, в котором необходимо проходить реабилитацию, а у родителей детей с инвалидностью есть другие пожелания, чтобы отправить в другое учреждение, у них сегодня есть один выбор: или за собственные средства покупать путевку, или выбирать тот, который им рекомендуют органы социальной защиты», – отмечает министр.

«Теперь, при увеличении финансирования, они одновременно получат право выбора такого учреждения. Таким образом мы полностью профинансируем такую потребность», – добавил Рева.

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