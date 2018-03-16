Ямы, как могилы: Гройман ответил, кто должен побеспокоиться о дорогах Луганщины. Новости

В Луганской области монетизация льгот на проезд приведет к тому, что с финансированием этих льгот местные бюджеты не справятся, потому что в регионе сейчас дополнительно проживают около 300 тыс. переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 марта, в ходе часа вопросов к правительству заявил народный депутат Украины Сергей Шахов.

«На Луганщине ямы, как могилы. Полностью у транспорта, который едет, отваливаются колеса. На сегодняшний день принято решение Кабинетом министром по монетизации льгот для социального проезда. По подсчетам наших специалистов, если на сегодняшний день 300 тыс. еще есть переселенцев есть на Луганщине, то с каждого города нужно будет дать по 100 млн грн, особенно – это Лисичанск, Рубежное, Северодонецк», – говорит Шахов.

«Таких денег там нет. Прошу обратить на это внимание и решить вопрос именно для тех территорий, которые сегодня находятся под огнем. Практически люди сегодня побираются, и будут ездить за свои деньги те люди, которые 40 лет работали. Прошу помочь Луганской и Донецкой областям со льготами на транспорт», – заявил нардеп.

По словам, премьер-министра Украины Владимира Гройсман, проблема с дорогами не только на Луганщине. «Вы говорите, что там развалены и разбиты дороги, так они были разбиты не вчера, и не позавчера. Многие годы дорожному хозяйству не уделялось внимание. Мы несколько лет подряд переходим к системному ремонту и восстановлению украинских дорог. За 3-5 лет мы приведем дороги в порядок», – говорит Гройсман.

«Что касается льготных перевозок, мы приняли решение о монетизации. Нужно сделать верификацию этих льгот. Льготники должны получить возможность для бесплатного проезда. Работа муниципального транспорта, который принадлежит весь муниципалитетам, это компетенция и полномочия местных органов власти. законодательство сегодня предусматривает финансирование в том числе местными бюджетами этих льгот», – заявил премьер-министр.

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