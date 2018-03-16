При задержании начальника сервисного центра на Донетчине в окно полетели документы и деньги (Фото). Новости

В служебном кабинете одного из районных сервисных центров Регионального сервисного центра МВД Украины в Донецкой области при получении взятки задержан начальник центра. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры сил АТО.

Чиновник был задержан 15 марта в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после совершения преступления. Перед этим мужчина получил часть неправомерной выгоды в размере 12 тыс. грн. Всего же начальник центра требовал с местного жителя 26 тыс. грн за успешную сдачу экзаменов по управлению транспортными средствами учащимися местного спортивно-технического клуба общества «Содействие обороне Украины».

В ходе обыска в вышеуказанном служебном помещении для сокрытия обстоятельств совершения другого преступления сотрудниками указанного центра из окна был выброшен полиэтиленовый пакет, в котором находились документы граждан Украины и денежные средства в соответствующей упаковке.

В настоящее время проведены первоочередные следственные действия и подготовлено сообщение о подозрении задержанному в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также ходатайство об избрании для него меры пресечения.