Украина готовится разорвать экономическую программу с Россией из-за Донбасса. Новости

Кабинет министров Украины планирует разорвать программу экономического развития с Россией. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя вступление в силу закона №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской области».
«Мы работаем над тем, чтобы переориентировать в целом нашу экономику от той привязки, которую нам постоянно навязывала Россия, привязывала фактически, как сырьевой придаток, к своей экономике. После ее агрессии наша промышленность начала переориентироваться», – говорит он.
«Тяжело, сложно, но мы переориентируемся сегодня и увеличиваем наш экспорт, в том числе и в страны Европейского Союза, и в другие страны мира. Я считаю, что сейчас это будет наше конкурентное преимущество», – заявил Гройсман.
По его словам, сейчас правительство готовит решение, которое планируют принять в среду, 21 марта, – о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией, которая была принята в 2011 году. «Мы будем делать все для того, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине. Это наша санкционная политика – мы свой интерес ищем не на Востоке, а на Западе. Мы не позволим России спекулировать на украинском рынке», – сказал он.
«Наша политика заключается в том, что мы будем максимально развивать собственную экономику и будем ограничивать и ликвидировать любое сотрудничество со страной-агрессором», – добавил Гройсман.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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