Угрожал маникюрными кусачками: Мужчине за нападение на пенсионерку дали 8 лет тюрьмы. Новости

В Мариуполе Ильичевским районным судом осужден мужчина, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Рецидивист приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Нападение на женщину произошло днем 11 мая 2017 года на одной из улиц Кальмиусского района Мариуполя. «Ранее неоднократно судимый мужчина, который за свои неполные 48 лет жизни 26 провел за решеткой, подошел к 59-летней пенсионерке, выражая ей словесные угрозы и угрожая при этом маникюрными кусачками, которые последняя восприняла как нож, потребовал у потерпевшей передать ему мобильный телефон», – говорится в сообщении.

«Завладев мобильным телефоном потерпевшей, преступник убежал и вскоре был задержан правоохранителями. Суд, признав доводы стороны обвинения достаточными и обоснованными, а также учитывая многочисленные предыдущие преступления обвиняемого, признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 187 УК Украины (разбой) и отправил за решетку», – добавили в прокуратуре.