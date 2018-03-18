Спасите Шерлока Холмса: В Донецке разрушается граффити (Фото). Новости

В Донецке разрушается мурал «Сыскные дела Холмса и Ватсона», созданный на стене троллейбусного депо. Об этом в соцсети сообщил дончанин Сергей Голоха.
«Спасите Шерлока Холмса! Начали стремительно разрушаться фрески, расположенные на наружной стене троллейбусного депо – на пересечении улицы Щорса и проспекта Панфилова. На них изображены викторианский Лондон и легендарный сыщик Шерлок Холмс», – написал Голоха.
Данное граффити с названием «Сыскные дела Холмса и Ватсона» появилось в разгар «русской весны» – в мае 2014 года. Его создала группа художников-муралистов «Добрые люди», которая создала и много других ярких фресок в Донецке. «Но теперь [группа] рисует их в Украине. Так что вряд ли вернется восстанавливать свои старые работы. Может, какие-то другие местные умельцы спасут фрески?», – призывает Голоха.
Как выглядело данное граффити в марте 2015 года – в фотографиях «Донецких новостей».
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