В Мариуполе открылась выставка художницы, получившей гран-при на конкурсе во Франции (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в Центре современного искусства им. Куинджи открылась персональная выставка работ юной художницы, 12-летней мариупольчанки Анастасии Журавлевой. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Экспозиция «Есть вещи, которые нельзя сокрушить» насчитывает 39 работ, выполненных в самых разных жанрах и техниках. Среди представленных полотен – и работа, получившая гран-при на международном конкурсе «Дети не хотят войны...» во Франции. Также Анастасия принимала участие и побеждала в других международных конкурсах в различных странах – Польше, Китае, Хорватии, Финляндии, Франции и в Украине.

По словам самой Анастасии, любовь к рисованию у нее с 4-х лет. «Больше всего люблю рисовать пейзажи и животных. Прямо сейчас я участвую в конкурсе, который проходит во Франции. Его тема – морские фантазии, еще участвую в конкурсе Финляндии, который проходит раз в 3 года. Если моя работа пройдет, то украсит музей детских работ, это будет большой честью», – поделилась Анастасия Журавлева.

Сюжеты для своих картин девочка находит практически всюду, и стремится сразу реализовать свои идеи. Часто сюжеты будущих картин ей снятся, нередко вдохновляют близкие. Сейчас она делает иллюстрации для мариупольской книги «О живом».