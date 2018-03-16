В «ЛНР» приняли порядок выплаты пенсий своим «военным» и «силовикам». Новости

В «ЛНР» разъяснили принятый «советом министров» временный порядок пенсионного обеспечения лиц, уволенных с «военной службы», и некоторых других категорий сотрудников «силовых» структур. Об этом «документе» в ходе брифинга рассказала «председатель пенсионного фонда республики» Татьяна Васильева.

Отмечается, что с апреля 2015 года вопрос назначения пенсии «военным» и лицам, которые имеют «воинские или специальные звания», не был урегулирован в «ЛНР». Опубликованный порядок о «военных пенсиях» вступит в силу с 25 марта.

«На кого распространяется это положение: это военнослужащие народной милиции, сотрудники МВД, МГБ, МЧС, финансовой полиции государственного комитета налогов и сборов и таможенного комитета. Этот документ содержит три вида пенсионных выплат: пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца», – говорит она.

«Пенсия за выслугу лет – это как основная пенсионная выплата, она устанавливается военнослужащим, которые увольняются в запас и имеют не менее 20 лет выслуги, при этом обязательным условием для них является 30 месяцев службы в силовых структурах ЛНР или ДНР. То есть конкретно выслуга лет, выработанная только на Украине, она не может давать право военнослужащему выйти на пенсию за выслугу лет», – рассказала «глава пенсионного фонда ЛНР».

Пенсии по инвалидности для «военных» в «ЛНР» будут назначаться в зависимости от группы инвалидности и причины инвалидности.

«Будут назначаться в случае установления группы инвалидности. И причины – это исполнение обязанностей по защите отечества и прохождение военной службы. Точно так же с этих же причин будет назначаться пенсия по случаю потери кормильца лицам, которые относятся к кругу иждивенцев. Иждивенцами могут быть как дети, так может быть один из супругов, родители», – добавила Васильева.

Она также сообщила, что «военная» пенсия будет рассчитываться из денежного содержания «военных и силовиков». Минимальная пенсия составляет 2904 руб. (1338 грн по местному курсу на 16.03.2018 г.), максимальная – 21 тыс. 480 руб. (9898 грн по местному курсу на 16.03.2018 г.).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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