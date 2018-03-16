Снег на газоне и разбитые стекла: Итальянский художник показал «Донбасс Арену» (Фото). Новости

В сети появились новые фотографии «Донбасс Арены». Фото на своей странице в Facebook опубликовал их автор, итальянский фотограф Giorgio Bianchi.

«Донецк, март 2018», – подписал снимки автор.

На фото видно засыпанный снегом футбольный газон, поврежденные обстрелами стекла, разбитые навесы.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» откроют после четырехлетнего простоя музей футбольного клуба «Шахтер» на стадионе «Донбасс Арена».

Напомним, что год назад, 28 февраля 2017 года, была заблокирована работа не только логистического центра Гуманитарного штаба Рината Ахметова на «Донбасс Арене», но и всех пунктов выдачи гуманитарной помощи в Донецке и области. Позже была запрещена деятельность Штаба на всей неконтролируемой территории. Из-за этого около 500 тыс. наших граждан не могут получить крайне важную помощь.

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