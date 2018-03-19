Футбол на линии фронта: В Красногоровке электрик помогает детям в спорте (Фото). Новости

На первом этаже спортивного комплекса в прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) в мини-футбол играют дети разных возрастов и 70-летний мужчина. На втором этаже тренируется 8-летний Александр – чемпион Донецкой области в боксе готовится к всеукраинским соревнованиям, сразу за стеной – каратисты, тренером у них 17-летняя Алина – четырехкратная чемпионка Украины. «Руководит» спорткомплексом – начальник местной подстанции Андрей Шапочка.

«Это, можно сказать, не занятие. Это хобби мое. Когда в 2014 году начали перебивать линии, я шел вдоль линии, я знал растяжки, я знал, где и что лежит. На меня говорили: "Вон, смотри, идет – этот придурок"», – вспоминает он.

Мужчина самостоятельно отремонтировал всю электрику в поврежденном обстрелами спорткомплексе, где сейчас вместо многих окон – фанера и брезент. «Его называли в народе "стекляшка", потому что он весь из стекла, сейчас кто-то называет "полудеревяшкой", кто-то – "брезентяшкой". Здесь из 90 окон осталось всего 25, целых», – рассказывает электрик.

Деньги на материалы для ремонта поврежденного спорткомплекса собирали почти всем городом. Здание было построено перед Олимпиадой 1980 года, с того времени и до сегодняшнего дня оно принадлежит местному заводу в Красногоровке. «В связи с тем, что идет АТО, мы не можем, вернее, не может завод передать в собственность города для ремонта, а сами они не работают, и не в состоянии его отремонтировать», – говорит Шапочка.

Из-за того, что здание находится в частной собственности, не могут помочь и международные организации, но помогают с приобретением спортивного инвентаря. Местные команды, которые здесь тренируются, неоднократно участвовали в соревнованиях и брали призовые места, в частности, на западной Украине. «Первый раз, когда мы приехали, мы занимали 5-6 места, в последний раз – в прошлом году мы заняли 2-е место», – подчеркивает «директор» спорткомплекса успехи команды по мини-футболу.

Тренирует юных футболистов Александр Гавришев, за спиной которого 35 лет спортивного стажа. Именно с него началась новая история старого спорткомплекса. «Я узнал, что ребята лазят сюда через стекла, через окна, и стараются играть в футбол. Конечно, я не остался равнодушным», – говорит тренер.

От спорткомплекса до окопов украинских военных около 2 км. Но за 3,5 года обстрелы уже даже не пугают детей. «Было такое, что идет обстрел города, а они катаются на роликах. У них спрашиваешь: "А чего ты так катаешься? А он – та, там далеко [стреляют]… Хочется, чтобы у них было счастливое детство – не слушали стрельбу и собак гоняли, а чтобы поняли, что они нужны кому-то», – рассказал «директор» спорткомплекса о своей инициативе.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

В здании, где сегодня занимаются дети, есть бомбоубежище, где в случае обострения боевых действий и внезапных обстрелов можно укрыться. Ранее – это был тир, который переоборудовали для укрытия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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