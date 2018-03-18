Социологи выделили четыре региона Украины «за русский язык» (Инфографика). Новости

На Донбассе, а также в Одесской и Харьковской областях существенно меньше сторонников украинского языка как единственного государственного, чем в иных регионах. Таковы результаты исследования «Украина: настроения и ожидания», проведенного социологической группой «Рейтинг» и представленного в Киеве 16 марта.
Опрос показал, что в целом по стране количество сторонников украинского языка как единственного государственного постоянно растет. Так сейчас считают уже 61% (в 2014 году таких было 47%), еще 20% – утверждают, что русскому языку можно предоставить статус официального в отдельных регионах, 15% – за предоставление русскому языку статуса государственного.
Больше всего сторонников предоставления русскому любого статуса в областях юга и востока страны. Здесь же и наименьшее число приверженцев украинского как единственного государственного языка:
- Одесская область: за украинский язык, как единственный государственный, выступают 17% респондентов, за русский как второй государственный – 45%;
- Луганская область: украинский – 22%, русский – 26%;
- Харьковская область: украинский – 26%, русский – 28%;
- Донецкая область: украинский – 27%, русский – 33%.
Социологи отмечают, что в целом по Украине дома для общения используют:
- 47% – только украинский язык,
- 29% – как украинский, так и русский,
- 24% – русский,
- 1% – другой язык.
Больше тех, кто использует дома исключительно украинский язык проживают на Западе, Севере и в Центре (за исключением Кировоградской, Сумской областей и Киева). Тех, кто больше использует русский больше в Одесской, Харьковской области и на Донбассе. В других областях используют оба языка, как украинский, так и русский.
Опрос «Украина: настроения и ожидания» был проведен социологической группы «Рейтинг» 12-28 декабря 2017 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30 тыс. респондентов (по 1200 в каждом регионе). Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 0,6%.
Иные данные опроса «Украина: настроения и ожидания»:
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- Большинство жителей Донбасса хотят, чтобы их дети жили в Украине, – опрос
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