Социологи выделили четыре региона Украины «за русский язык» (Инфографика). Новости

На Донбассе, а также в Одесской и Харьковской областях существенно меньше сторонников украинского языка как единственного государственного, чем в иных регионах. Таковы результаты исследования «Украина: настроения и ожидания», проведенного социологической группой «Рейтинг» и представленного в Киеве 16 марта.

Опрос показал, что в целом по стране количество сторонников украинского языка как единственного государственного постоянно растет. Так сейчас считают уже 61% (в 2014 году таких было 47%), еще 20% – утверждают, что русскому языку можно предоставить статус официального в отдельных регионах, 15% – за предоставление русскому языку статуса государственного.

Больше всего сторонников предоставления русскому любого статуса в областях юга и востока страны. Здесь же и наименьшее число приверженцев украинского как единственного государственного языка:

Одесская область: за украинский язык, как единственный государственный, выступают 17% респондентов, за русский как второй государственный – 45%;

Луганская область: украинский – 22%, русский – 26%;

Харьковская область: украинский – 26%, русский – 28%;

Донецкая область: украинский – 27%, русский – 33%.

Социологи отмечают, что в целом по Украине дома для общения используют:

47% – только украинский язык,

29% – как украинский, так и русский,

24% – русский,

1% – другой язык.

Больше тех, кто использует дома исключительно украинский язык проживают на Западе, Севере и в Центре (за исключением Кировоградской, Сумской областей и Киева). Тех, кто больше использует русский больше в Одесской, Харьковской области и на Донбассе. В других областях используют оба языка, как украинский, так и русский.

Опрос «Украина: настроения и ожидания» был проведен социологической группы «Рейтинг» 12-28 декабря 2017 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30 тыс. респондентов (по 1200 в каждом регионе). Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 0,6%.

Иные данные опроса «Украина: настроения и ожидания»: