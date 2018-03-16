Корь в Донецке: Одна из больниц закрыта для посещений, – соцсети (Фото). Новости

В Донецке зафиксирована вспышка кори. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
В частности, согласно сообщению, в Октябрьском районе закрыта для посещений местная больница.
«Объява на входе в санпропускник больницы 21 на Октябрьском. Корь. Карантин», – пишет в Twitter пользователь с ником Sam I AM.
Ранее сообщалось, что в «Донецкой народной республике» зарегистрировано 152 случая кори.
Напомним, ситуация с корью в Украине стабилизировалась. Уровень заболеваемости снизился на 12% в течение девятой недели этого года.
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