Среди украинцев меньше всего хотят покинуть страну жители Донбасса, – социологи. Новости

65% украинцев не хотят менять страну проживания, зато 27% вынашивают планы по эмиграции. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 марта, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, представляя результаты исследования «Где хотят жить украинцы?».

Согласно исследованию, больше всего хотят эмигрировать жители Закарпатской (45% респондентов), Житомирской (36%) и Сумской областей (34%).

А вот наибольшими приверженцами Украины показали себя респонденты Донецкой и Луганской областей. Так, хотят жить в иной стране лишь 20% респондентов Луганщины (это наилучший показатель по стране) и 21% – Донетчины (аналогичный показатель в 21% также у жителей Кировоградской и Винницкой областей). При этом не желают покидать Украину 71% жителей подконтрольной украинской власти части Донецкой области и 62% – подконтрольной Луганской.

По категорическому отказу покидать страну высокие показатели также среди респондентов:

Полтавской области – 74%;

Винницкой и Ровенской областей – по 72%;

Хмельницкой и Ивано-Франковской областей – по 71%.

Опрос «Где хотят жить украинцы?» был проведен социологической группы «Рейтинг» 12-28 декабря 2017 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30000 респондентов (по 1200 в каждом регионе). Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 0,6%.

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