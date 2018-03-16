Весь мир должен увидеть, что мы готовы открыть КПВВ «Золотое», – Порошенко (Видео). Новости

Президент Украны Петр Порошенко обвинил представителей «ЛНР» в том, что они не дают открыть КПВВ «Золотое» (Луганская обл.). Об этом он заявил сегодня, 16 марта, во время визита на КПВВ.
«Контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» находится в 300 метрах от линии соприкосновения. Весь мир должен увидеть, что мы полностью готовы к началу работы КПВВ, в то время как противоположная сторона срывает выполнение обязательств – не открывает проезд людей и транспортных средств», – заявил Порошенко.
По его словам, украинская сторона сделала все возможное для обустройства пункта пропуска, в том числе - мобильный банковский пункт, чтобы люди с неподконтрольной территории могли снять пенсии совершить покупки.
«В 300 метрах оккупированная территория. И они почти год делают все, чтобы не было возможности прохода людей и проезда транспортных средств. Более того, для них чем хуже, тем лучше», – подчеркнул Порошенко.
Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» знаходиться за 300 метрів від лінії зіткнення. Увесь світ має побачити, що ми повністю готові до започаткування роботи КПВВ, у той час коли протилежна сторона зриває виконання зобов’язань – не відкриває проїзд людей і транспортних засобів pic.twitter.com/VvgII5IDxb— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.
Напомним, в Золотом украинская сторона оборудовала пункт пропуска граждан и автомобилей. Представители «ЛНР» отказываются открывать контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» и заявляют, что это станет возможно только одновременно с открытием КПВВ в Счастье.
Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко в ходе поездки в Луганскую область посетил прифронтовые населенные пункты Золотое и Катериновка.
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