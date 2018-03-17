Украинец хочет крови: На Донетчине радикализм выше, чем на Луганщине. Новости

Преимущественное большинство украинцев, именно 59% считают, что нашей стране нужны кардинальные изменения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 16 марта в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, представляя результаты исследования «Украина: настроения и ожидания».

«О том, что пусть все остается как есть, лишь бы не хуже, говорит каждый шестой (15%). И примерно столько же говорят, что лучше вернуть, как было. В этот вопрос, конечно, много кто вкладывает свое личное значение. Может кто-то аж в Советский Союз заглядывает, а может кто-то в период "домайданный" или еще "до"», – подчеркивает эксперт.

Больше всего тех, кто выступает за радикальные изменения, среди жителей Галичины. Поддерживающих возвращение в прошлые времена большинство среди жителей подконтрольной украинской власти части Донбасса, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской областей. В то же время, даже здесь ожидания радикальных изменений значительно преобладают над другими настроениями.

В частности, ответы респондентов из Донецкой области распределились следующим образом:

Украине нужны радикальные изменения – 51% опрошенных;

пусть все остается так, как есть, лишь бы не хуже – 11%;

лучше вернуть так, как было раньше – 29%;

затруднились с ответом – 9%.

А вот в Луганской области радикальные настроения самые слабые по стране:

Украине нужны радикальные изменения – 30% опрошенных;

пусть все остается так, как есть, лишь бы не хуже – 6%;

лучше вернуть так, как было раньше – 32%;

затруднились с ответом – 32%.

По его словам Алексея Антиповича, с одной стороны, украинцы нуждаются в стабильности. Они это признают, они об этом говорят. Но преимущественное большинство все-таки считают ситуацию в стране или критической или напряженной. «Что могло бы улучшить ситуацию? В первую очередь, украинцы хотят реальных криминальных расследований коррупции во власти. По-простому, не подбирая слова, скажу, что украинец хочет крови. Украинец хочет того, чтобы виновные были наказаны. Фактически, речь идет о правосудии. Второй вопрос – материальное состояние граждан, т.е. любое улучшение относительно снижения цен и тарифов, увеличения зарплат и пенсий. И тема войны также входит в тройку этих критериев. Урегулирование конфликта украинец будет считать тем фактором, который снизит напряжение в обществе», – подытожил социолог.

Как сообщалось ранее, опрос также показал, что основными проблемами для Украины на сегодня является незавершенный вооруженный конфликт на востоке страны и высокий уровень коррупции во власти.

Опрос «Украина: настроения и ожидания» был проведен социологической группы «Рейтинг» 12-28 декабря 2017 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30 тыс. респондентов (по 1200 в каждом регионе). Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 0,6%.

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