Социологи: Конфликт на Донбассе – личная проблема для каждого пятого украинца. Новости

Основными проблемами для Украины на сегодня является незавершенный вооруженный конфликт на востоке страны и высокий уровень коррупции во власти. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 марта, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, представляя результаты исследования «Украина: настроения и ожидания».

Согласно результатам опроса, наиболее важной проблемой для страны респонденты назвали военный конфликт на востоке Украины (75%). Вторая проблема – взяточничество и коррупция во власти, так считает каждый второй украинец – 50%. Третьей проблемой 28% респондентов назвали отсутствие работы, безработицу.

«И это не значит, что этот украинец является безработным, нет. Этот украинец говорит о том, что хотел бы иметь работу, которая его удовлетворяет, которая ему интересна и ему за нее хорошо платят. Вторая часть является более значимой», – прокомментировал подчеркнул Алексей Антипович.

Далее среди важных проблем государства идут:

повышение цен на товары – 19%

низкий уровень зарплат или пенсий – 19%;

социальное расслоение между бедными и богатыми – 17%;

повышение тарифов на коммунальные услуги – 15%;

недостаточный уровень социальной защиты – 15%.

Примечательно, что когда социологи изучали вопрос личных проблем граждан, то получили статистику, отличающуюся от проблемных вопросов страны. Так, здесь на первом месте – низкий уровень зарплат или пенсий 52%), на втором – повышение цен на основные товары и услуги, инфляция (51%), на третьем – повышение коммунальных тарифов (50%).

«Вы видите, насколько разные ответы. Тот же военный конфликт на востоке Украины личной проблемой считает только каждый пятый украинец. А как проблему страны – 75%. То же самое коррупция. Если для страны это проблема номер два и так считает каждый второй украинец, то среди личных проблем ее называют 14%», – отметил Антипович.

Опрос «Украина: настроения и ожидания» был проведен социологической группы «Рейтинг» 12-28 декабря 2017 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30 тыс. респондентов (по 1200 в каждом регионе). Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 0,6%.