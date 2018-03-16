Жители прифронтовой Красногоровки заступились за уволенного руководителя города. Новости

Общественная активистка и жительница прифронтовой Красногоровки (Донецкая обл.) Анастасия Квочкина опровергла факты, которые якобы стали причиной увольнения экс-главы военно-гражданской администрации города Олега Ливанчука.

«Олег Петрович [Ливанчук] – ответственный у нас мэр, комендант. Таких людей у нас еще не было никогда. У нас много изменений в городе произошло. В 2014 году, когда у нас не было ни света, ни газа, ни воды – мы не жили, мы просто существовали. Когда к нам приехал Олег Петрович и стал нашим руководителем, первое, что у нас появилось – это свет», – говорит она.

«Потом нам сделали воду, люди, наконец-то, стали жить, а не ходить по воду по колодцам, не могли элементарно кушать приготовить себе. Много, что сделано было, мусор был вывезен, это неправда (обвинения в стихийных свалках, – прим.), приедьте к нам в город и посмотрите. У нас сейчас стоят баки, которых никогда не было», – продолжает Квочкина.

По ее словам, с приходом ко власти Олега Ливанчука в Красногоровке вовремя убирается мусор и город содержится в чистоте. «В 2014 году у нас были проблемы с водой всегда, у нас не было воды, люди жаловались, и мэру писали, это все было бесполезно. Сейчас хоть вода из крана идет. Сейчас все в порядке в городе, более-менее стабильно, люди возвращаются», – сказала она.

Как сообщалось ранее, экс-руководителя прифронтовой Красногоровки Олега Ливанчука пытались заставить уволиться, самостоятельно написав рапорт. Конфликты областными властями начались со скандала с буржуйками и продолжились более крупными проектами для города. Причиной для увольнения послужила жалоба на стихийные свалки и крыс в городе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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