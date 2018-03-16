Крысы против буржуек: Экс-глава прифронтовой Красногоровки о своем увольнении. Новости

Прифронтовая Красногоровка (Донецкая обл.) осталась без руководителя, со своей должности уволен глава военно-гражданской администрации города Олег Ливанчук. О возможных причинах своего увольнения и конфликте с областной военно-гражданской администрацией он рассказал в эфире «5 канала».

«12 марта я находился в Курахово, мне позвонили из администрации и сообщили, что пришла телеграмма в электронном виде о том, что я уволен с занимаемой должности. Была указана причина – невыполнение служебных обязанностей. В чем это заключалось, я пока еще не знаю, я дал запрос в областную администрацию, ожидаю ответа», – говорит он.

По его словам, увольнению предшествовала проверка. «Была одна проверка, потом вторая – контрольная, в результате которой мне был объявлен выговор, но я в то время находился на больничном. 8 февраля я ушел на больничный, 13 февраля мне был объявлен выговор», – рассказывает Ливанчук.

«Была жалоба одной из местных жительниц, что в городе стихийные свалки, бегают где-то крысы, плохо светят фонари. Приехала комиссия, посмотрела – свалок стихийных нет, остались те, которым более 20 лет, довоенные. Все свалки, которые возникли во время боевых действий, были убраны еще в 2016 году. Город чистый», – продолжает экс-глава Красногоровки.

Акт проверки комиссией Ливанчук подписывать отказался. «Он был сфальсифицирован. Я внизу в акте написал причину отказа от подписи, что недостоверные данные. Один из членов комиссии даже заплакал, потому что понял, что им дана откровенная команда найти то, чего не было», – вспоминает он.

Ливанчук также рассказал о конфликте с буржуйками, с чего, по его мнению, и началась история его увольнения. «В декабре 2016 года облгосадминистрация поставила нам буржуйки, нам сказали брать их на баланс, мы отказались. Мы не должны их брать на баланс эти буржуйки, мы за них не отвечаем. За них взялся отвечать Департамент гражданской защиты, они их раздавали. Мы говорили, что они не качественные», – рассказывает экс-глава Красногоровки.

«Нам поступило несколько устных жалоб, мы их погасили. Но когда люди начали отапливаться и готовить пищу, это оказалось просто катастрофой. Они не грели, были из тонкостенного металла и не предназначены для отопления и приготовления пищи. Через некоторое время приехали сотрудники спецподразделения, взяли у нас списки людей, сделали фотографии, возбудили уголовное дело. Была проведена экспертиза, которая доказала, что буржуйки не качественные, то есть государственные деньги были выброшены на ветер», – сказал он.

Как сообщалось ранее, прокуратура признала служебную халатность чиновников Донецкой областной военно-гражданской администрации при закупке буржуек для населения прифронтовых Марьинки и Красногоровки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: