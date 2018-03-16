Главу Зайцево могут уволить за запрет продажи спиртного вблизи КПВВ «Майорск». Новости

В прифронтовом поселке Зайцево (Донецкая обл.) прошла проверка работы представителя местной власти, комиссия проверяла, соответствует ли он занимаемой должности. Об этом сегодня, 16 марта, в эфире «5 канала» рассказал глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин.

По его мнению, уволить его хотят по такой же схеме, что и экс-главу прифронтовой Красногоровки из-за конфликтов с областной администрацией. «Точно таким же путем – заявление общественницы, которая даже не проживает у нас. Проверка, которая не выявляет ни одного финансового нарушения. Есть одно распоряжение – я запретил продажу спиртных напитков вокруг КПВВ и в местах, где располагаются ВСУ. Это надо было согласовать, я этого не сделал. Я убрал это распоряжение», – говорит он.

Веселкин сообщил, что о жалобе узнал из отчета работы комиссии. «Это я узнал из отчетного листа членов работающей комиссии по мне. Все идет к тому, что проверка прошла, с понедельника по пятницу – тишина, хотя должен быть уже конкретный результат», – сказал глава Зайцево.

Он добавил, что этой проверке предшествовали ряд событий и конфликтов с представителями областной военно-гражданской администрации.

Как сообщалось ранее, средь бела дня в логистическом центре на контрольно-пропускном центре «Майорск» на рынке ящиками отгружают товар. Хотя оптовая торговля здесь – под запретом.

В международной организации Transparency International, занимавшейся исследованием способов торговли с неподконтрольными территориями, подтверждают: логистический центр работает в обход утвержденных норм.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверят заявление главы Зайцевской военно-гражданской администрации Владимира Веселкина о незаконной торговле с «ДНР» через гуманитарно-логистический центр, расположенный в районе КПВВ «Майорск».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: