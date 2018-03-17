Это не Мать, а Ждун: Жители Донецка разгромили концепцию будущего памятника (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке планируют установить памятник «Мама». Памятник будет выполнен из металла донецкими кузнецами и в дальнейшем установлен в центре города в Парке кованых фигур. Однако для реализации проекта срочно нужен художник-дизайнер. Соответствующее объявление в группах соцсетей 16 марта распространил пользователь под ником «Ромэо Патриот».

Данная новость примечательна двумя моментами.

Прежде всего – автором объявления. Согласно публичным личным данным, «Ромэо Патриот» – житель города Донецк (страна указана – Россия), а с 13 сентября 2014 года является сотрудником «министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР». При этом, «законсперировав» себя под ником, «Ромэо» не скрыл на странице в соцсети свои фотографии как «украинского» времени, так и нынешнего «республиканского» периода.

Теперь непосредственно о самом проекте «Мама». «Дорогие друзья! Нужна помощь. Нужен художник-дизайнер. Предполагаемая концепция: женщина 50-60 лет (сидящая на скамейке, ждущая своих детей)», – пишет в своих объявлениях в соцсетях «Ромэо».

Объявление он проиллюстрировал эскизом будущего памятника:

Фото: соцсети

После увиденного пользователи соцгрупп тут же забыли, кого ищет сотрудник «МГБ», и полностью сконцентрировались на эскизе. Большинству представленная «мама» напомнила старуху – «из рыбака и рыбки», «у подъезда с ее "проститутки!", "наркоманы!"», «сватья баба Бабариха какая-то» и пр.

В целом ни одного лестного отклика:

Лина: «Это проект? Пипец! Корыта не хватает!)))»;

Виктория: «Какой ужас!»;

Ирина: «Кто нарисовал этот эскиз? Это же пипец какой-то, простите нонсенс. Что, художники из ДНР тоже все выехали? Не позорьтесь!»;

Валерий: «Надеюсь, рядом ведра с семечками не будет?»;

Юлия: «Чья это мама на эскизе? Моей прабабушки?»;

Маргарита: «Не Мама на эскизе, а ЖДУН!!!!»;

Лариса: «Тут у художника была тяжелая жизнь... Его произведение и бабушкой трудно назвать. Уж больно все печально и страшно(((((»;

Ирина К.: «Почему-то если мама, сразу в образе старухи. Зачем обижаете матерей?».

«Судя по комментам, пора собирать подписи за то, чтобы эту бабу не ставили в Донецке)))», – подвела черту первой части обсуждения дончанка Елена К.

Но вдруг на помощь «Ромэо» пришла Лена С., которая не только продолжила распространять его объявление в сети, но и попыталась защитить представителя «МГБ».

«Сказано же – это концепт! А идея, насколько я правильно поняла, основана на реалиях сегодняшнего дня, т.е. – войны! Соответственно идея мамы, переживающей и уже долго ждущей ... И да, согласна, мамы взрослых парней в наше время не настолько старые и измученные полевыми работами, да и на "лавочках" у нас только старушки-сплетницы под подъездами собираются (простите – стереотип)... НО! для этого то и сама публикация! Художники – отзовитесь! Помогите!», – написала Лена С.

И тут же получила благодарность от «Ромэо»: «Елена, совершенно верно. Просто хотим воплотить образ матери, ждущей своих детей. Тем более, это будет из кованого металла, с элементами литья».

Но такая «помощь» не помогла участникам обсуждения. Теперь они недоумевали – как могут заявлять о старте какого-либо проекта (который, вероятно, стоит не малых денег), не имея даже утвержденного эскиза.

Также не удовлетворили и пояснения «Ромэо», которые дали новый виток обсуждению:

Адилия: «Почему мать ассоциируется с ожиданием своих детей?» – Лина: «Мне тоже интересно»;

Лена С.: «Потому что половина сыновей из семей нашего города сейчас на передовой»;

Адилия: «Половина! Многие матери как раз сейчас рады, что дети далеко и устроились»;

Ирина: «А почему именно мама? А молодые девушки разве не ждут своих мужей? А сколько их вдов, не дождавшихся мужей. Скорее всего, нужен общий образ дончанки, ждущей своего мужчину. Только мы молодые, красивые».

Тут «Ромэо» не выдержал: «Уважаемые почитатели искусства ))) Просьба читать ЗАГЛАВИЕ: Нужен художник-дизайнер. Обсуждать воду в ступе не нужно. Сейчас ищем концепт!».

«Вы не обижайтесь, но раз памятник будет стоять в общественном месте, то и мнения разные нужно учитывать. Другое дело, если бы он у вас дома стоял. Тут концепт другой нужен, а потом уже художник... Потому что вы сейчас всех женщин скопом обидели. В 50-60 лет так не выглядят, и уж тем более на скамеечке не сидят. В этом возрасте большинство женщин работает и довольно активную жизнь ведет. Обратитесь к студентам, к учащимся художки, объявите конкурс – они что-то посовременнее предложат, а то прямо марш-бросок на сотню лет назад», – парировала «мгб-шнику» дончанка Лиза.

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