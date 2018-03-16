«Метро» в Донецке и КПВВ «Майорск»: Схема поставки украинских товаров в «ДНР». Новости

Через логистический центр на КПВВ «Майорск» идут поставки товаров в магазины неподконтрольного Донецка с оплатами «пошлин» на «таможне» «ДНР» и договоренностями с представителями региональных украинских властей. Об этом сегодня, 16 марта, в эфире «5 канала» рассказал глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин.
«Мы с единомышленниками сняли весь путь груза, который приходит на так называемый гуманитарно-логистический центр, и идет в Донецк на "отжатый" гипермаркет "Метро"», – говорит он.
«Грузовые машины по 7-8 тонн завозят в логистический центр, маленькие машины, которыми приезжают якобы клиенты, в течение дня 5-10 ходок делают и забирают этот товар оттуда, вывозят его в "серую зону", грузят в одну фуру и везут в Горловку непосредственно на "таможню ДНР", на видео это все видно, и дальше едут в Донецк», – продолжил Веселкин.
По его словам, в логистическом центре на КПВВ «Майорск» под видом покупателей покупают товар подставные люди, которые могут провозить через линию разграничения по 150 кг на человека. «Семь человек в машину грузятся, на каждого – 150 кг. Вывозятся в "серую зону", прямо под пост боевиков и грузят [товар] в фуру, и так несколько раз в день. Их 3-4 машины, одни и те же в течение года работают – машины, люди», – рассказывает глава Зайцево.
«Тут прямой сговор между теми, кто организовывает работу этого гуманитарно-логистического центра, и… теми, кто осуществляет деятельность в "отжатой" сети "Метро" города Донецка. Это не собственник "Метро", там "Ташкент", Захарченко курируют эту деятельность. Это главные боевики в Донецкой области», – заявил Веселкин.
«Областная администрация непосредственно организовывает работу гуманитарно-логистических центров. Им поступает заказ на конкретный товар. Этот товар в одном виде заходит, это не разный товар в двух машинах. Это сливочное масло, например, или творожная масса, или мясной фарш», – сказал он.
Как сообщалось ранее, средь бела дня в логистическом центре на контрольно-пропускном центре «Майорск» на рынке ящиками отгружают товар. Хотя оптовая торговля здесь – под запретом.
В международной организации Transparency International, занимавшейся исследованием способов торговли с неподконтрольными территориями, подтверждают: логистический центр работает в обход утвержденных норм.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверят заявление главы Зайцевской военно-гражданской администрации Владимира Веселкина о незаконной торговле с «ДНР» через гуманитарно-логистический центр, расположенный в районе КПВВ «Майорск».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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