В Донецке и Луганске пропал интернет (Фото). Новости

Сегодня, 16 марта, жители неконтролируемой украинской властью части Донецкой и Луганской областей сообщают о трудностях с доступом к сети интернет.

Так, в социальных сетях они говорят или о низкой скорости соединения, или о полном отсутствии связи.

Причиной называют повреждение интернет-канала, который идет со стороны России.