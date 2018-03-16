В Донецке и Луганске пропал интернет (Фото). Новости

Сегодня, 16 марта, жители неконтролируемой украинской властью части Донецкой и Луганской областей сообщают о трудностях с доступом к сети интернет.
Так, в социальных сетях они говорят или о низкой скорости соединения, или о полном отсутствии связи.
Причиной называют повреждение интернет-канала, который идет со стороны России.
- UkraineForever: В Донецке почти лег тырнет((( Опять УкрДРГ, на этот раз на РФ-кабель перегрызли???»;
- Valar Morghulis: «В Горловке тоже самое, походу по всей дыре такое дело»;
- Hochu dodomu: «ДФ Донецк. "Лег интерет-канал с России. Потому что пропал у всех провайдеров, проверено Тринити, Матрикс и Промтелеком»;
- MI6 RRR: «МТС уже отрезали, пришло время интернет отрезать»;
- Сириус Блэк: «Макеевка тоже лежит, спасает 3G "Интертелекома"»;
- NelAnDu: «Матрикс через раз работает»:
- Другой Луганск: «В Луганске перебои с работой инета практически всех городских провайдеров. Скорость очень упала»;
- Necro Mancer: «Та похоже по всей зоне жо*а с инетом»;
- Sasha: «В "Стахановском регионе" та же х**ня».
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