Большинство жителей Донбасса хотят, чтобы их дети жили в Украине, – опрос. Новости

Только каждый второй украинец хотел бы, чтобы его дети жили в Украине. А четверть желают своим детям будущего в странах Европейского союза и США. И всего 2% украинцев хотели бы, чтобы их дети жили в России. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 16 марта в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, представляя результаты исследования «Где хотят жить украинцы?».

Как отметил социолог, большинство респондентов (50%) желаемой страной для проживания своих детей отметили Украину. Еще четверть выбрали бы для своих детей страны Европейского Союза, 7% – США, 3% – другие страны, и только 2% – Россию. 13% не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

Алексей Антипович констатировал, что Украину, как страну для проживания своих детей чаще выбирали респонденты старшего возраста, жители сел, и лица с низким уровнем доходов.

В свою очередь молодежь, более богатые и образованные все же чаще выбирали другие страны (в основном страны Запада), как возможное место жительства следующего поколения.

Наличие трудовых мигрантов в семье также определяет выбор страны проживания для детей не в пользу нашего государства: почти половина опрошенных среди близких которых есть лица, работающие за рубежом, выбрали бы для своих детей другие страны проживания, чем Украина.

Больше всего тех, кто видит заграницу более желанным местом для проживания детей, находятся в Сумской, Житомирской, Черниговской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и г. Киеве.

Если говорить о жителях Донбасса, то в Донецкой области страной проживания для своих детей назвали:

Украина – 48% респондентов;

Европа – 18%;

Россия – 8%;

США – 5%;

иная страна – 3%

не определились – 18%.

В Луганской области:

Украина – 56%;

Европа – 15%;

Россия – 6%;

США – 2% (самый низкий показатель среди регионов Украины);

иная страна – 1%

не определились – 21%.

Как сообщалось ранее, опрос также показал, что среди украинцев меньше всего хотят покинуть страну именно жители Донбасса.

Опрос «Где хотят жить украинцы?» был проведен социологической группы «Рейтинг» 12-28 декабря 2017 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30000 респондентов (по 1200 в каждом регионе). Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 0,6%.

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