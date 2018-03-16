Не дал закрыть больницу и садик: Экс-глава прифронтовой Красногоровки о конфликте с властями. Новости

Экс-руководителя прифронтовой Красногоровки (Донецкая обл.) Олега Ливанчука пытались заставить уволиться, самостоятельно написав рапорт. Конфликты начались со скандала с буржуйками и продолжились с более крупными проектами для города. Об этом глава военно-гражданской администрации Красногоровки в 2015-2018 годах рассказал сегодня, 16 марта, в эфире «5 канала».

«После буржуек я непосредственно от Павла Ивановича [Жебривского]… был такой неприятный разговор: "Чего вы звоните Черваковой (нардеп от БПП, – прим.) и рассказываете что-то". Черваковой я не звонил, я с ней не знаком лично. Откуда у нее информация, я не знаю», – говорит он.

По его словам, это было начало конфликта с облгосадминистрацией. «Потом у нас происходит обстрел, 27 мая, очень серьезный. У нас более 90 домов было повреждено в течение 2-х дней – 27-28 мая были обстрелы, школа, больница. Мы смогли отстоять больницу, очень хотели ее закрыть, убрать из города, мотивируя тем, что в очень опасном районе находится, под обстрелом. Но, извините, она под обстрелом с 2015 года постоянно», – продолжает Ливанчук.

«Население города довольно большое на сегодняшний день. Во-вторых, там работают врачи. В-третьих, необходимо оказывать медицинскую помощь круглосуточно: есть раненые, есть и очень больные, есть и старики, и дети. Больница эта для нас необходима, чтобы город жил», – считает он.

Экс-глава Красногоровки также сообщил, что под амбулаторию областные власти хотели забрать помещение детского сада. «Хотели сделать амбулаторию в детском садике, а мы не можем дать это здание под амбулаторию, потому что оно целевого назначения. Это дошкольное учреждение, мы не можем поменять статус. Правда, нашли другое помещение, на которое сейчас заканчивают проектную документацию», – вспоминает Ливанчук.

После этих ситуаций в начале июня Ливанчука вызвал заместитель губернатора Донецкой области Виктор Ремский. «И предложил мне и моим заместителям написать рапорта на увольнения. Я задал вопрос, почему. "Ну, был разговор губернатора с гарантом, согласовано, решили Вас уволить". Увольняться мы отказались. Через неделю меня опять вызвали с этим предложением, и через некоторое время еще раз вызвали», – говорит экс-глава Красногоровки.

«Так как мы рапорты не написали, "родилась" заявительница с непонятной жалобой, проверки и результат – меня уволили», – добавил Ливанчук.

Как сообщалось ранее, акт проверки комиссией экс-глава Красногоровки Олег Ливанчук подписывать отказался, заявив, что он был сфальсифицирован.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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