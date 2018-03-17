Бесплатная медицина в «ДНР» только в телевизоре: Цена лечения катаракты в Донецке. Новости

Жители неподконтрольного украинской власти Донецка продолжают обмениваться в социальных сетях стоимостью лечения, возмущаясь, что при этом «власти ДНР» постоянно говорят им о бесплатной медицине в «республике».
На этот раз в одном из социальных сообществ дончане обсуждали стоимость лечения катаракты. Так, в разных больницах в зависимости от цены хрусталика суммы, которые нужно оплатить, разнятся.
- Татьяна: «Все зависит от заболевания. Проконсультировать могут только специалисты»;
- Людмила: «Больница 11 в январе заплатили 24000»;
- Татьяна: «Лечение или операция? Операция с твердым хрусталиком – 6 тыс,с мягким –30 ( по цене мягкого не уверена, возможно, ниже);
- Татьяна: «Пришлось лежать в 20 больнице, по другому поводу, но практически все пациенты там – пожилые люди и практически все делали операцию с твердым хрусталиком… 6 тыс+2,5 на лекарства. В ОЦКБ и Калинина дороже»
- Людмила: «Макеевка, умный хрусталик 26000 руб или Горловка у Кориняки К Г 23000 руб»;
- Оксана: «ОЦКБ от 28000 руб.»
- Любов: «Вот сейчас только оплатили 24100 и операция назначена на 23 марта. в 11 больнице Пролетарский р-н. и еще было УЗИ там же 400 руб и 500 донорские... итого ровно 25000. Отзывы слушали только позитивные… Операция лазером. Оплата в банке»;
- Лариса: «Соседка в прошлом году заплатила 40 тыс. руб в 20-й больнице, до сих пор старики долг отдают. Где-то также берут и в ОЦКБ, я интересовалась, т.к для меня это тоже актуальный вопрос».
- Богдан: «Я думаю, что теперь докторам с цифрами тут обозначенными специальные люди проведут беседу… ведь бесплатную медицину проповедуют».
При этом мнения о «бесплатной медицине в ДНР» расходятся:
- Лариса: «Бесплатная медицина в ДНР только в телевизоре»;
- Людмила: «Сейчас наши врачи как могут так и наживаются на бедных стариках. Они как говорят: "операция бесплатная, а вот линзу и лекарства нужно оплатить". Так то, что по телеку показывают это все вранье. Для простых людей никогда ничего не будет бесплатно, не тешьте себя надеждами: как платили, так и будем платить. В Донецке есть отдельная категория людей которая вообще ни за что не платит, а с остальных выжимают последнее».
- Виталия: «На 100% замена хрусталика пенсионерам и ветеранам делается бесплатно. Нужны документы, рекомендация врача и заявление на помощь по замене. Пишется заявление в ОГА 107 кабинет!!!! Хрусталики присылает РФ».
Ей отвечают: «Уже сходили, узнали: ставят на очередь и жди года. Потому что РФ присылает энное количество в год и не факт, что попадешь за год на операцию, а придется ждать несколько лет».
Напомним, ранее жители Донецка обсуждали стоимость операции по дроблению камней в почках. На данный момент цены колеблются от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. (9 302 – 23 256 грн) и стоимость операции лапароскопическим способом по удалению паховой грыжи. Оказалось, что сейчас лапароскопию делают в единичных больницах Донецка (в основном, применяют полосные операции) и стоимость везде разная. Операция обойдется до 15 тыс. руб. (6977 грн по местному курсу), а дополнительно сетка – 28 тыс. руб. (11 628 грн), плюс медпрепараты, перевязочные материалы и пр
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