Ситуация в пунктах пропуска утром 17 марта. Новости

Сегодня утром, 17 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 марта через КПВВ последовало 40,9 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 9205 человек и 1110 транспортных средств;

«Марьинка» – 9410 человек и 1705 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8200 человек и 1530 транспортных средств;

«Гнутово» – 4400 человек и 1010 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9665 человек.

Отмечается, что пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда оставался динамичным.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 10/50;

«Марьинка» – 50/30;

«Новотроицкое» – 30/50;

«Гнутово» – 30/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «7:22. Сейчас на Каргиле из Донецка сумасшедшая очередь –до съезда на Текстиль»;

Администратор: «8:28. Каргил на Украину. Наверное, и на мосту стоят – далеко сзади не видно. Слева снуют туда-сюда. Мы практически стоим»;

Администратор: «8:57. На Каргиле в сторону Курахово много, весь подъем на мост забит».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.