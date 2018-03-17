Ситуация в пунктах пропуска днем 17 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Марина: «13:16. На днр в сторону Артемовска на 14.00 (мск), машин 25 до поста полиции»;

Алина: «14:07. В 9:15 была перед паспортным ДНР, пеших достаточно много было, авто стояли на месте. Поехала к нулевому украинскому на такси за 300 руб. Подъехали к паспортному ДНР, а там ни людей, ни машин. Вопрос: почему людей не пропускают??? В 10:00, была перед 0 украинским. Постояла минут15, людей мало, на паспортном украинском аналогично. В автобусе до Бахмута даже сидела. В сторону Горловки пешим переходом людей достаточно много».

КПВВ «Новотроицкое»:

Викуся: «13:15. На Еленовке в сторону Мариуполя очередь за поворотом».

КПВВ «Гнутово»:

Администратор: «11:12. На Гнутово сразу на досмотр хоть из Донецка, хоть в Донецк. Украина: очередь в Мариуполь 10 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

Элина: «14:09. В 8 утра (украинское время) была знакомая на украинском посту в сторону Станицы. В маршрутке на Лисичанск была в 13:30».

О ситуации на КПВВ «Марьинка» на данный момент не сообщается.

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