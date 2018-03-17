Стала известна причина отсутствия интернета в «Л-ДНР». Новости

Причиной отсутствия интернета на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей стала авария магистрали. Об этом сообщил один из интернет-провайдеров.

Он отметил, что произошла «поломка на провайдере в РФ». Причиной проблем с интернетом якобы стала авария магистрального провайдера в виде обрыва на участке Тула-Воронеж-Михайловское.

«Уважаемые абоненты, в 16:50 произошел обрыв линии связи на одном из внешних направлений партнеров магистрального провайдера. Детали аварии пока выясняются. Возможны ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных», – говорится в сообщении.

При этом сторонник «ДНР» Роман Лесниченко на своей странице в в Facebook в отсутствии связи обвинил «министра связи ДНР» Виктор Яценко.

«А какого хера при аварии на канале дохнет весь интернет республики, пушо толщины резервного не хватает и 25% ошибок валится? А может не@й было всех провайдеров загонять под одного долб@ческого? А может, как в приличных странах, позволить провайдерам самим тянуть каналы наружу, а не засаживать их под себя? Вам все еще мало очередного подтверждения моих слов, что Яценко – вредитель», – написал он.

Напомним, вчера местные жители в социальных сетях сообщили о значительном ухудшении связи.