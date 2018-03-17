В Красногоровке жители митинговали против отставки руководителя города (Фото). Новости

Сегодня, 17 марта, в Красногоровке (Донецкая обл.) состоялся митинг, на котором местные жители требовали от руководителя Донецкой областной администрации Павла Жебривского не отправлять в отставку руководителя военной администрации города Олега Ливанчука. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

Юлиана Меркулова: «Все прошло просто замечательно, жители города большие молодцы, просто умнички. Выразили свое гражданское мнение»;

Галина Бражник: «Красногоровка – это Украина! Жебривский освобождает патриотов Украины, и на этой неделе возил в Польшу мэра Лимана Цимидана, который сдал город боевикам га весной 2014 года. Из-за таких, как он, за Лиман погибли молодые украинцы и дальше погибают, а Жебривский их не увольняет, а что сделано в городе с 2014 года? По Цимидану принято несколько уголовных дел, восемь томов и все в порядке»;

Наталья Голубева: «Ув. Петр Алексеевич (Порошенко – прим.) к вам обращаются жители г. Красногоровка Донецкой области верните нам нашего главу администрации Олега Петровича Леванчука. Не смотря на погодные условия жители нашей многострадальной Красногоровки, которая с 2014 года подвергается ежедневным обстрелам и находится в трех километрах от Донецка, вышли на митинг в поддержку Олега Петровича»;

Ярослав Константинов: «Вы посмотрите что сделано за несколько лет: вода есть постоянно, поездки свободные (даже документы не проверяют), связь есть, электричество есть, даже уличный свет провели по городу, которого не было, да еще и какой современный – на солнечных панелях. И деревья посажены, и площадку сделали, старались люди как могли в тяжелых условиях под постоянными обстрелами. Вспомните как мы все вместе отстояли больницу. Нашу ВГА дискредитировали, не выделяли средства в полном объеме которые нужны для жизнедеятельности города. И даже в этих тяжелых условиях наше руководство находили возможности для решения наших с вами проблем».

Общественная активистка и жительница прифронтовой Красногоровки (Донецкая обл.) Анастасия Квочкина опровергла факты, которые якобы стали причиной увольнения экс-главы военно-гражданской администрации города Олега Ливанчука.

Как сообщалось ранее, экс-руководителя прифронтовой Красногоровки Олега Ливанчука пытались заставить уволиться, самостоятельно написав рапорт. Конфликты с областными властями начались со скандала с буржуйками и продолжились более крупными проектами для города. Причиной для увольнения послужила жалоба на стихийные свалки и крыс в городе.

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