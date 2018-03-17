Донецкая область замыкает пятерку лидеров по ностальгии об СССР, – опрос. Новости

Треть опрошенных жителей Украины (30%) сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, 55% – не ностальгируют по СССР. Таковы результаты исследования «Украина: настроения и ожидания», проведенного социологической группой «Рейтинг» и представленного в Киеве 16 марта.

Опрос показал, что больше всего тех, кто скучает по прошлому, проживают в областях юга и востока страны, меньше всего – на западе.

В первой пятерке по ностальгии о СССР следующие области:

Одесская: ностальгируют – 52%, не жалеют о распаде СССР – 29%; Николаевская: 46% / 40%; Луганская: 42% / 36%; Запорожская: 41% / 48%; Донецкая: 40% / 41%.

Социологи подметили, что ностальгия по СССР коррелируется в региональном разрезе с количеством тех, кто не поддерживает вступление в НАТО.

В целом же по стране за последние три года количество сторонников вступления в НАТО возросло в полтора раза. Сейчас 43% поддерживают вступление в Альянс, 34% – против этого. Еще почти четверть или не определились, или не принимали бы участия в референдуме в случае его проведения. Прогнозируемо, что поддержка вступления в НАТО ниже на юге и востоке. В возрастном разрезе больше всего противников НАТО среди старших респондентов.

Меньше всего хотят вступления Украины в Альянс следующие регионы страны:

Харьковская область: против вступления НАТО – 60%, за – 22%

Одесская: против – 59%, за – 15%;

Донецкая: против – 56%, за – 21%;

Запорожская: против – 49%, за – 34%;

Херсонская: против – 47%, за – 31%;

Николаевская: против – 46%, за – 23%;

Днепропетровская: против – 37%, за – 31%;

Луганская: против – 36%, за – 23%.

Опрос «Украина: настроения и ожидания» был проведен социологической группы «Рейтинг» 12-28 декабря 2017 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30 тыс. респондентов (по 1200 в каждом регионе). Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 0,6%.

Иные данные опроса «Украина: настроения и ожидания»: