Донецкая область замыкает пятерку лидеров по ностальгии об СССР, – опрос. Новости

Треть опрошенных жителей Украины (30%) сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, 55% – не ностальгируют по СССР. Таковы результаты исследования «Украина: настроения и ожидания», проведенного социологической группой «Рейтинг» и представленного в Киеве 16 марта.
Опрос показал, что больше всего тех, кто скучает по прошлому, проживают в областях юга и востока страны, меньше всего – на западе.
В первой пятерке по ностальгии о СССР следующие области:
- Одесская: ностальгируют – 52%, не жалеют о распаде СССР – 29%;
- Николаевская: 46% / 40%;
- Луганская: 42% / 36%;
- Запорожская: 41% / 48%;
- Донецкая: 40% / 41%.
Социологи подметили, что ностальгия по СССР коррелируется в региональном разрезе с количеством тех, кто не поддерживает вступление в НАТО.
В целом же по стране за последние три года количество сторонников вступления в НАТО возросло в полтора раза. Сейчас 43% поддерживают вступление в Альянс, 34% – против этого. Еще почти четверть или не определились, или не принимали бы участия в референдуме в случае его проведения. Прогнозируемо, что поддержка вступления в НАТО ниже на юге и востоке. В возрастном разрезе больше всего противников НАТО среди старших респондентов.
Меньше всего хотят вступления Украины в Альянс следующие регионы страны:
- Харьковская область: против вступления НАТО – 60%, за – 22%
- Одесская: против – 59%, за – 15%;
- Донецкая: против – 56%, за – 21%;
- Запорожская: против – 49%, за – 34%;
- Херсонская: против – 47%, за – 31%;
- Николаевская: против – 46%, за – 23%;
- Днепропетровская: против – 37%, за – 31%;
- Луганская: против – 36%, за – 23%.
Опрос «Украина: настроения и ожидания» был проведен социологической группы «Рейтинг» 12-28 декабря 2017 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30 тыс. респондентов (по 1200 в каждом регионе). Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 0,6%.
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