Уныние в «ДНР»: Без паспортов, пенсий, связи и без будущего . Новости

Жители территории Донецкой области, которая находится под контролем ДНР», в социальных сетях жалуются на то, что возникшие с 2014 года проблемы не решаются.

«Меня, вот, снова спросили в личке...мол, ведь за годы существования ДНР какие-то вопросы решились? Вот те, что тебя лично волновали? Затруднилась обрадовать собеседника. Нет, ничего не изменилось», – написала на своей странице сторонница «ДНР» Евгения Мартынова.

В числе нерешенных вопросов она назвала отсутствие загранпаспортов, страховой системы, в частности для автотранспорта, дорогой отдых и отсутствие нормальной мобильной связи.

«Какие-то космические проблемы Женя описала. Даже странно. Я понимаю, что похоронный бизнес сейчас на коне, пенсионеры на социалке, да бюджетники – мало, но стабильно, а остальным как же? Где зарабатывать, на что жить, детей на какие средства поднимать? Это – бич и корень. И ничего естественно не изменится, пока в состоянии войны. Хотя, конечно, вопрос про личные трудности был. Ну, так тогда "большего б горя не було", как говорит моя бабушка», – ответила автору поста Лена.

В комментариях «жители ДНР» называют и другие проблемы.

Виктория: «А как же отсутствие полноценного шоппинга? Ужас же что и почем продается…»;

Николай: «Нет рабочих мест, нет повышения зарплат пенсий»;

Наталья: «Болит за медицину и образование.... Учителей не хватает, врачи уезжают, ... Да что говорить...Эти вопросы болят...»;

Татьяна: «Детвору как жалко… Мои дети росли со мной в походах по Крыму, а внуки родились аккурат перед войной. 4 и 6 лет. Куда я их попру, в какие крымы или даже седовы через блок посты по жаре?! Благо хоть на Донецкое море можно попасть… вот мысль грызет – на Текстиле ставок есть. Лет 10 назад еще купались, а сейчас – болото, а ведь 57 000 чел. перед войной населения на Текстиле было. Думаю сейчас ненамного меньше. Возможно ли куда обратиться, что б ставок почистили? Или бред несу? Война..и дети войны. А жить когда?»;

Леся: «Свяяяяяязззззььььь.... хоть какая, но чтобы стабильная была! Заграны… и это жуткое общее уныние, от которого уже тошнит...»;

Элла: «Депресняк во всем».

Также пользователи иронично называют «достижения» республики: