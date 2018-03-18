Ситуация в пунктах пропуска утром 18 марта. Новости

Сегодня утром, 18 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, в целом через КПВВ в минувшие сутки последовало 33,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 7836 человек и 999 транспортных средств;

«Марьинка» – 8020 человек и 1550 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6280 человек и 1210 транспортных средств;

«Гнутово» – 3639 человек и 935 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 7490 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграниченияс егодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 15/50;

«Марьинка» – 30/40;

«Новотроицкое» – 20/40;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: :8:07. Новотроицк 0, в сторону Мариуполя. Пешая пусто, 4 машины».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

Также пользователи предупреждают, что на КПВВ «Новотроицкое» изменилось место стоянки автомобилей, следующих в Мариуполь.

Кирюха: «Информация для тех кто едет автобусом – на украинском блок посту автобусы на Мариуполь не пропускают как раньше на площадку. Они стоят ниже, там где высаживают пассажиров из Мариуполя, близко только автобусы на Волноваху, а всем говорят, что автобусов на Мариуполь не будет – едьте через Волноваху. Автобусы на Мариуполь стоят ниже».

Кроме того местные жители интересуются состоянием дорог для проезда к КПВВ:

Яна: «Дороги открыты? Подскажите, пожалуйста»;

Артем: «Как дорога, погодные условия».

Напомним, ГСЧС Украины в Донецкой области предупредила о резком ухудшении погодных условий. Кроме того в Службе автомобильных дорог дорог Донецкой области призвали водителей быть предельно внимательными.