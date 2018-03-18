Ситуация в пунктах пропуска днем 18 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «11:55. Каргил в сторону Курахово около сотни машин. Льготы 19 – 20. Движение очень слабое»;

Администратор: «14:14. В Украину до моста. В Донецк 50 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «13:45. Еленовка в Украину 100 машин. Еленовка в Донецк 10 машин плюс те, что на посту. Новотроицкое в обе стороны пусто. Дорога плохая: от Новотроицкого до Волновахи один лед, ехать реально 40-60 км час не более».

КПВВ «Станица Луганская»:

Александр: «12:00 из Луганска на вокзале проход свободный, лнр свободно, на украинском посту почти полный навес».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

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