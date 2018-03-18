Авария на шахтах в Луганской области. 176 человека осталось под землей. Новости

Сегодня, 18 марта, на шахтах в Луганской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Под землей остались люди. Об этом сообщает в Тwitter-акаунте министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

«По оперативной информации на шахте "Карбонит" – 93 человека, на шахте "Золотое" – 83 человека остались под землей», – говорится в сообщении.

Восстановление электроснабжения ожидается в течение 2 часов.